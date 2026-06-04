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Минобороны Финляндии было готово сбить дроны, атаковавшие Петербург

Разведка Финляндии знала о готовившейся вчера атаке БПЛА на Санкт-Петербург, заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. По его словам, если бы дроны нарушили воздушное пространство Финляндии, она была готова их сбить.

Разведка Финляндии знала о готовившейся вчера атаке БПЛА на Санкт-Петербург, заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. По его словам, если бы дроны нарушили воздушное пространство Финляндии, она была готова их сбить.

«Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены (к атаке БПЛА.— “Ъ”)», — утверждает министр (цитата по Ilta-Sanomat).

Как уточнил господин Хяккянен, финские силы обороны были готовы отразить атаку беспилотников. «Именно поэтому были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, а наш флот находился в боевой готовности», — пояснил он.

ВСУ атаковали Санкт-Петербург в ночь перед ПМЭФ, который открылся в городе 3 июня и продлится до 6 июня. Целями атаки были объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек, сообщил губернатор Александр Беглов.

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