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В МИД РФ назвали лучший период в отношениях России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшим периодом в истории отношений России и США считает время Второй мировой войны, когда две страны вместе боролись против общего врага.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшим периодом в истории отношений России и США считает время Второй мировой войны, когда две страны вместе боролись против общего врага.

Такое мнение она высказала в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Захаровой, именно союзнические отношения военного времени стали примером настоящего единения двух государств. Она отметила, что речь идет о сотрудничестве, основанном на общей цели и взаимной поддержке.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что этот период остается важной страницей в истории двусторонних отношений, несмотря на тяжелые события той эпохи.

Захарова также назвала союзническое взаимодействие времен Второй мировой войны примером искреннего и объединяющего сотрудничества между народами двух стран.

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