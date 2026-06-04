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Куба высоко оценила поддержку Москвы в условиях экономических ограничений

Кубинский народ признателен России за поддержку в условиях американских санкций и экономических ограничений.

Кубинский народ признателен России за поддержку в условиях американских санкций и экономических ограничений. Об этом в беседе с ТАСС заявила посол Кубы в Великобритании Исмара Варгас Уолтер.

По словам дипломата, Москва продолжает сотрудничество с Гаваной, несмотря на ограничения и внешнее давление. Она подчеркнула, что Россия демонстрирует уважение к суверенитету государств и их праву самостоятельно определять свою политику.

Посол отметила, что жители Кубы ощущают эту поддержку и выражают за нее благодарность.

Одним из примеров сотрудничества дипломат назвала поставку российской нефти. В конце марта в порт Матансас прибыл танкер «Анатолий Колодкин», доставивший 100 тыс. тонн нефти. По ее словам, эта поставка позволила временно улучшить ситуацию с энергоснабжением на острове.

При этом Куба по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами в энергетической сфере. В стране сохраняются перебои с электроснабжением и дефицит топлива.

Читайте также: США допустили удар по Кубе для давления на Гавану.

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