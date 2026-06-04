МВД Эстонии объяснило причины длинных очередей на границе с Россией

Ускорить пересечение российско-эстонской границы через пункт пропуска «Нарва-1» в настоящее время невозможно. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
По словам главы МВД, длительное ожидание на пограничном переходе связано с усиленными проверками, которые проводят таможенные службы. Он отметил, что эти меры направлены на предотвращение вывоза в Россию товаров, подпадающих под санкционные ограничения.
Министр подчеркнул, что его ведомство не отвечает за организацию работы таможни и не может влиять на скорость проведения досмотров. Также он напомнил, что Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Россию.
Таро заявил, что из-за особенностей расположения пограничного пункта в Нарве невозможно организовать размещение очереди внутри здания и обеспечить ожидающих дополнительными местами для отдыха.
Глава МВД также отверг предложения об открытии дополнительных пунктов пропуска или введении отдельного контроля для пассажиров автобусов. По его словам, для этого пришлось бы перераспределять сотрудников из Нарвы, что могло бы еще сильнее замедлить работу основного перехода.
Ранее власти Эстонии продлили временный порядок работы наземных пунктов пропуска на границе с Россией и сократили режим работы КПП «Нарва-1» до 12 часов в сутки — с 07:00 до 19:00 по местному времени.
В конце 2025 года агентство Bloomberg сообщало, что ограничения на границе оказывают негативное влияние на экономику Нарвы и других приграничных районов, а также вызывают недовольство среди местных жителей.
Читайте также: Беспилотники над Прибалтикой назвали угрозой для союзников Киева.