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Сенатор РФ Александр Усс объявил о завершении политической карьеры

До избрания нового состава депутатов он остаётся действующим сенатором от региона.

Источник: KrasnoyarskMedia

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс написал обращение к землякам в мессенджере Max. Он официально заявил, что завершает политическую карьеру.

Причина такого решения, по словам Усса, проста: начатое когда-то нужно завершать вовремя.

Он отметил, что пришёл во власть состоявшимся учёным и думал ненадолго, но жизнь распорядилась иначе. За свою карьеру он занимал ключевые посты: около 20 лет был председателем Законодательного Собрания (избирался пять раз), трижды входил в состав Совета Федерации, более 17 лет работал в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и почти 6 лет руководил Красноярским краем в качестве губернатора.

Говоря о будущем составе парламента, он выразил надежду на формирование настоящей «партии красноярцев» — команды созидателей, нацеленных на реальные дела во благо земляков и государства, а не на получение привилегий.

Усс уточнил свой статус на ближайшее время: до избрания нового состава депутатов он остаётся действующим сенатором от региона.

«Затем я намерен продолжить работу в должности красноярца — именно её я всегда считал для себя самой ответственной», — написал он, подчеркнув, что здесь важен не статус, а желание приносить пользу своему краю.