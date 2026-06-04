Сенатор РФ Александр Усс объявил о завершении политической карьеры

Он отметил, что пришёл во власть состоявшимся учёным и думал ненадолго, но жизнь распорядилась иначе. За свою карьеру он занимал ключевые посты: около 20 лет был председателем Законодательного Собрания (избирался пять раз), трижды входил в состав Совета Федерации, более 17 лет работал в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и почти 6 лет руководил Красноярским краем в качестве губернатора.