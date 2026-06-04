«Общественное»: в Запорожье произошел взрыв

В городе Запорожье, удерживаемом властями Украины, произошел взрыв, заявило украинское издание «Общественное».
Каких-либо подробностей не приводится.
В подконтрольных ВСУ областях Запорожской области сработали сирены воздушной тревоги.
Запорожская область присоединилась к РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. ВС России контролируют 74 процента области.
Читайте материал «В Крыму арестовали мужчину, передававшего украинским спецслужбам данные о ВС РФ».
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