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«Общественное»: в Запорожье произошел взрыв

В городе Запорожье, удерживаемом властями Украины, произошел взрыв, заявило украинское издание «Общественное».

В городе Запорожье, удерживаемом властями Украины, произошел взрыв, заявило украинское издание «Общественное».

Каких-либо подробностей не приводится.

В подконтрольных ВСУ областях Запорожской области сработали сирены воздушной тревоги.

Запорожская область присоединилась к РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. ВС России контролируют 74 процента области.

Читайте материал «В Крыму арестовали мужчину, передававшего украинским спецслужбам данные о ВС РФ».

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