Под нажимом Трампа две страны договорились возобновить режим прекращения огня

Администрация Трампа объявила, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня для прекращения боевых действий, поскольку США стремятся преодолеть одно из самых серьезных препятствий на пути к достижению более широкого соглашения о прекращении войны с Ираном, пишет The Guardian.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном зависит от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» и эвакуации всех ее боевиков с юга страны, говорится в совместном заявлении, опубликованном Госдепартаментом США по итогам переговоров в Вашингтоне.
Обе страны, не имеющие официальных дипломатических отношений, также договорились о создании «пилотных зон», в которых ливанские вооруженные силы «будут осуществлять исключительный контроль над территорией, исключая всех негосударственных субъектов».
Представитель «Хезболлы» заявил информационному агентству AFP во вторник, что группировка «не согласится на частичное прекращение огня», и группировка не участвовала в переговорах.
Предполагалось, что перемирие, призванное остановить боевые действия в Ливане, вступит в силу 17 апреля, напоминает The Guardian, однако боевые действия продолжались, причем обе стороны оправдывали свои продолжающиеся нападения предполагаемыми нарушениями другой стороны.
Встречи в Вашингтоне стали четвертым раундом прямых переговоров ливанских и израильских дипломатов с тех пор, как 2 марта вспыхнули боевые действия, когда шиитская «Хезболла» возобновила атаки на Израиль в поддержку Ирана.
События среды развивались после продолжающихся нападений через границу ранее в тот же день, когда «Хезболла» заявила, что ее целью были израильские войска, а в результате израильских ударов погибли по меньшей мере девять человек на юге Ливана.
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разделить переговоры по конфликту в Ливане и переговоры по войне с Ираном. Однако Тегеран настаивает на том, что эти конфликты связаны, и на этой неделе пригрозил приостановить мирные переговоры с США в знак протеста против наступления Израиля в Ливане, угрожая срывом переговоров с Вашингтоном.
Трамп заявил в понедельник, что он предотвратил неминуемый израильский удар по Бейруту и поговорил с Нетаньяху и представителями «Хезболлы», которые согласились с тем, что «вся стрельба прекратится».
Трамп подтвердил сообщения о том, что он назвал Нетаньяху «сумасшедшим», заявив, что он «немного обеспокоен» тем, что кампания Израиля против «Хезболлы» в Ливане осложняет усилия США по продвижению мирных переговоров с Ираном.
По мнению аналитиков, Израиль хочет нанести «Хезболле» как можно больший ущерб, прежде чем потенциальное мирное соглашение с Ираном прекратит ее наступление, подчеркивает The Guardian. В среду Нетаньяху заявил CNBC, что он и Трамп едины в своей цели разоружить «Хезболлу», чтобы достичь мира между Израилем и Ливаном.
Президент США находится под давлением, требуя разрешения иранской войны, поскольку рост цен на энергоносители и экономическая неопределенность угрожают перспективам республиканцев на промежуточных выборах и препятствуют мировой торговле, комментирует The Guardian. В среду Палата представителей США выступила с ошеломляющим упреком в адрес Трампа, а конгрессмены поддержали попытку заставить его получить одобрение Конгресса на войну или вывести американские войска. Влияние голосования в значительной степени имеет символическое значение, поскольку неясно, будет ли резолюция иметь силу закона, даже если она будет принята Сенатом.
Среди израильских ударов, нанесенных в среду, был удар в непосредственной близости от государственной больницы в Тебнине, всего через несколько дней после ударов по больницам Хирам и Джабаль Амель в Тире. В результате теракта рядом с Джабаль-Амелем в понедельник погибли четыре человека и 127 получили ранения, большинство из которых были медицинскими работниками.
Государственное национальное информационное агентство (NNA) также сообщило об ударах по более чем 20 объектам на юге, некоторые из которых были нанесены после того, как израильские военные предупредили жителей нескольких деревень об эвакуации.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по машине скорой помощи на юге страны погибли два парамедика из ассоциации скаутов «Рисала», которая связана с шиитским движением «Амаль», союзником «Хезболлы».
В другом месте в среду Иран нанес удар по Кувейту, убив одного человека, повредив его аэропорт и ранив десятки человек, в то время как американские военные наносили удары вблизи Ормузского пролива.
Нападения на Кувейт и в проливе стали последней проверкой шаткого перемирия между США, Израилем и Ираном, в результате чего цены на нефть выросли почти на 2%, поскольку пролив остается практически закрытым более трех месяцев после начала войны, констатирует The Guardian.
Элитные подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана заявили, что не обстреливали аэропорт Кувейта, и возложили ответственность за разрушения на американские ракеты-перехватчики, которые не смогли поразить свои цели, сообщают иранские государственные СМИ. Американские военные заявили, что это якобы не соответствует действительности и что иранские беспилотники будто бы намеренно атаковали аэропорт.