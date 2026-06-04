Под нажимом Трампа две страны договорились возобновить режим прекращения огня

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разделить переговоры по конфликту в Ливане и переговоры по войне с Ираном. Однако Тегеран настаивает на том, что эти конфликты связаны, и на этой неделе пригрозил приостановить мирные переговоры с США в знак протеста против наступления Израиля в Ливане, угрожая срывом переговоров с Вашингтоном.