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Историк назвал необычной инициативу об отзыве польской награды у Зеленского

Инициатива о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла является необычным случаем в истории польских наград.

Инициатива о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла является необычным случаем в истории польских наград. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал историк Здислав Ковальский.

По его словам, показательным является тот факт, что орденом Белого орла в 1923 году был награжден Бенито Муссолини. Историк отметил, что итальянский политик до сих пор остается кавалером этой награды, а вопрос о ее отзыве официально не рассматривался.

Поводом для обсуждения стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ наименование в честь УПА (запрещенной в России экстремистской организации). После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру рассмотрения вопроса о лишении украинского лидера высшей государственной награды Польши.

Орден Белого орла считается старейшей и высшей наградой страны. Зеленский был удостоен его в 2023 году по решению тогдашнего президента Польши Анджея Дуды.

Как сообщается, 8 июня состоится заседание совета ордена Белого орла, на котором будет рассмотрена инициатива о лишении Зеленского награды.

Одним из наиболее острых вопросов в отношениях Польши и Украины остается оценка событий Волынской резни и отношение к деятелям ОУН и УПА (запрещенных в России экстремистских организаций). В 2016 году польский сейм утвердил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Польской Республики в 1943—1945 годах.

За последние годы Польша также добивалась разрешений на проведение эксгумационных работ в местах захоронения жертв этих событий на территории Украины.

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