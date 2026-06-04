Глава Пентагона исключил женщин и чернокожих из списков на повышение

Американский военный министр Пит Хегсет исключил всех женщин и некоторых чернокожих военнослужащих из списка на повышение в ВМС США. Последнее вмешательство министра обороны привело к тому, что на повышение в американских военно-морских силах были выбраны исключительно мужчины, в подавляющем большинстве белые.
По словам человека, знакомого с этим вопросом, в прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет исключил девять офицеров военно-морского флота, включая женщин и чернокожих военнослужащих, из списка кандидатов на повышение, в результате чего 22 человека, в подавляющем большинстве белые, были выдвинуты в качестве кандидатов на получение звания адмиралов с одной звездой, пишет The Guardian.
Необычное вмешательство Хегсета нарушило правила продвижения по службе, разработанные для того, чтобы основываться на заслугах и быть аполитичными, сообщила во вторник газета The New York Times, и продолжило стремление администрации Трампа ликвидировать т. н. «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) в вооруженных силах.
По данным газеты, первоначальный список на повышение включал трех женщин и двух чернокожих офицеров в дополнение к двум оставшимся.
Источник в военно-морском флоте сообщил, что официальные лица на службе были «очень уверены» в тех, кто значился в списке на повышение, включая офицеров, которых Хегсет вычеркнул. Он сказал, что Хегсет не объяснил военно-морскому флоту, почему он исключил офицеров из этого списка.
Один правительственный источник, знакомый с ситуацией, сказал, что у Хегсета были «свои любимые военные специальности, а затем пол и раса. Он просмотрел список и вычеркнул несколько имен. Это прозвучало громко и четко».
Пентагон оспорил тот факт, что Хегсет запретил повышение по службе по признаку расы или пола. «Как мы уже говорили ранее, военные повышения получают те, кто их заслужил. Министерство никогда не будет рассматривать цвет кожи военнослужащего или его пол как фактор продвижения по службе», — заявил Шон Парнелл, главный представитель Пентагона. «При президенте Трампе и министре Хегсете в военном министерстве царит меритократия».
Этот шаг, комментирует The Guardian, имеет прямые параллели с сообщением о вмешательстве Хегсета в аналогичный список продвижения по службе в армии в марте, в котором он, как утверждается, дал указание министру армии Дэну Дрисколлу исключить двух женщин и двух чернокожих офицеров из списка кандидатов, чтобы они стали генералами с одной звездой.
Ранее Хегсет выступал против многообразия и так называемых «вокистов» в вооруженных силах.
«Слишком долго мы продвигали по службе слишком многих единообразных лидеров по неправильным причинам — исходя из их расы, гендерных квот, исторических так называемых первых лиц», — говорил он на основной встрече военных командиров в Вирджинии в сентябре. «Чем скорее у нас появятся нужные люди, тем скорее мы сможем проводить правильную политику».
В последнем списке военно-морских сил, опубликованном 22 мая, по-прежнему значится имя капитана Шона Барбабеллы, врача Белого дома Дональда Трампа, который на прошлой неделе заявил, что почти 80-летний президент находится в «отличном состоянии здоровья», несмотря на фотографии, на которых иногда видны его опухшие лодыжки, руки в синяках и покрытая пятнами шея.
Хегсет вмешался, чтобы отменить решение совета адмиралов военно-морского флота, который составил этот список, сообщила «Нью-Йорк Таймс», также исключив четырех белых офицеров. Издание отметило, что опубликованный список, который должен быть утвержден Сенатом США, имеет мало отношения к составу сил, которые возглавят кандидаты.
В статье приводится правительственный обзор состава военно-морских сил, проходящих действительную службу, за 2024 год, который показал, что более 21% составляют женщины и что почти 40% идентифицируют себя с группами расовых меньшинств.
В марте The Guardian сообщила, что Хегсет, который называет себя «военным министром», вскоре после своего утверждения на посту министра обороны в прошлом году предпринял шаги по блокированию продвижения по службе или перераспределению старших офицеров, 60% из которых составляют женщины или чернокожие.
Он переназначил вице-адмирала Иветт Дэвидс, первую женщину, возглавившую военно-морскую академию США, и уволил другого вице-адмирала ВМС, Шошану Чатфилд, с поста военного представителя США в военном комитете НАТО.
Хегсет также уволил адмирала Лизу Франкетти с поста начальника военно-морских операций.
Командир береговой охраны Линда Фаган, которая прослужила 37 лет, была уволена 20 января 2025 года, в первый день второго президентского срока Трампа, за четыре дня до утверждения Хегсета в узком составе Сената.
В целом, по данным The New York Times, Хегсет уволил или отстранил от должности почти три десятка старших офицеров.
Эти действия, отмечает The Guardian, являются продолжением усилий администрации Трампа по реорганизации вооруженных сил США, которые включали попытки запретить женщинам участвовать в боевых действиях и не допускать трансгендеров* (напомним, что в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) к службе в войсках.
Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в понедельник нанес удар по борьбе с разнообразием, постановив, что правительство США действовало незаконно, увольняя трансгендерных* военнослужащих. Ожидается, что это дело дойдет до Верховного суда.
* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.