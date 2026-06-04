Глава Пентагона исключил женщин и чернокожих из списков на повышение

Пентагон оспорил тот факт, что Хегсет запретил повышение по службе по признаку расы или пола. «Как мы уже говорили ранее, военные повышения получают те, кто их заслужил. Министерство никогда не будет рассматривать цвет кожи военнослужащего или его пол как фактор продвижения по службе», — заявил Шон Парнелл, главный представитель Пентагона. «При президенте Трампе и министре Хегсете в военном министерстве царит меритократия».