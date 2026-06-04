Во Франции более 60 человек судили за участие в футбольных беспорядках

По словам министра, три человека приговорены к «длительным срокам лишения свободы», 12 человек получили условный срок, шестеро помещены в предварительное заключение. «49 взрослых и 34 несовершеннолетних еще не предстали перед судом, некоторые из них — за тяжкие преступления… Правосудие независимо. Стоит помнить об этом. Дайте ему работать спокойно», — написал господин Дарманен в соцсети X.