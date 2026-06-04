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В Белграде заявили об угрозе для жизни Вучича при визите в Черногорию

Служба безопасности и информации Сербии рекомендовала президенту страны Александру Вучичу воздержаться от поездки на саммит ЕС — Западные Балканы в Черногории из-за угроз для его безопасности.

Источник: Reuters

В заявлении ведомства говорится, что решение связано с «враждебными действиями иностранных спецслужб и криминальных кланов» на территории Черногории. По оперативной информации службы, в Черногории находится глава клана «Кавачки» Радое Звицер.

«Установлена высокая угроза безопасности. Вопреки всем правилам профессии и ответственного отношения оценка безопасности, неоднократно запрашиваемая у службы, принимающей встречу в Черногории, нам не была предоставлена», — говорится в сообщении.

Саммит ЕС — Западные Балканы пройдет в городе Тивате в Черногории 5 июня.

Накануне Danas сообщил, что полиция Черногории не пустила в страну 87 граждан Сербии, прибывших чартерным рейсом Белград — Тиват, и отправила их обратно. Решение было принято в рамках усиленных мер безопасности в связи с саммитом ЕС — Западные Балканы, а присутствие этих лиц представляет угрозу внутренней и национальной безопасности. В дальнейшем им планируют запретить въезд в Черногорию.

В феврале в Сербии по подозрению в подготовке покушения на Вучича задержали двух мужчин. По версии обвинения, в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года они организовывали свержение конституционного строя и смены власти путем покушения на президента и его семью.

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