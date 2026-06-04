Трамп назвал обруганного им союзника «отличным партнером»

Дональд Трамп, устроивший — если верить публикациям в СМИ разнос своему союзнику по нападению на Иран — теперь малость смягчился, назвав Израиль и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «отличными партнерами».
«Израиль, эй, посмотрите, они были отличными партнерами. Биби Нетаньяху был для меня отличным партнером. Для других людей он был не так хорош. Для меня он был очень хорош», — заявил в своей манере Дональд Трамп, совсем недавно материвший своего «отличного партнера» в ходе телефонного разговора.
Трамп продолжил: «Мы были очень эффективны в том, что сделали. Они нуждались в нас. Они не смогли бы сделать это без нас, не смогли бы даже приблизиться. Они нуждались в нас, и они попросили нас помочь им с реальной проблемой, потому что Иран был реальной проблемой, большой проблемой, мировой проблемой. Они бы не остановились на Израиле. Они бы взорвали Ближний Восток».
При этом Дональд Трамп говорит, что хочет отделить ливанский конфликт от мирных переговоров США с Ираном, потому что это «очень разные» вопросы.
Тегеран, как напоминает The Guardian, настаивает на том, что любое соглашение о прекращении широкомасштабной войны на Ближнем Востоке должно также привести к прекращению боевых действий в Ливане, где Израиль нацелен на союзную Ирану шиитскую группировку «Хезболла», и что эти конфликты связаны.
Но президент США заявил в среду: «Мы пытаемся разделить их. Это совсем другое дело. На самом деле мы впервые разговаривали с “Хезболлой”. Мы не знали, что они разговаривали. Вчера они договорились, что не будут стрелять, Израиль не будет стрелять. Мы просто посмотрим. Но я бы хотел разделить это — я бы хотел, чтобы у меня была отдельная вещь. Потому что это отдельная вещь.».
Перед последним объявлением о возобновлении перемирия между Израилем и Ливаном израильские военные заявили, что перехватили вражеский летатальный аппарат и два снаряда, которые в среду пересекли израильскую территорию со стороны Ливана.
Со своей стороны, пишет The Guardian, «Хезболла» заявила, что в ответ на «нарушение Израилем режима прекращения огня» она обстреляла ракетами солдат на севере Израиля.
Между тем, министр иностранных дел Ирана заявил, что «никакого ощутимого прогресса» в переговорах по прекращению войны с Ираном достигнуто не было. Комментарии Аббаса Арагчи, отмечает The Guardian, прозвучали в тот момент, когда США и Иран обменялись новыми ракетными ударами и ударами беспилотников, что еще больше подорвало усилия по заключению нового соглашения о прекращении войны.
«Связь с американцами не прерывалась, и они обменялись сообщениями о необходимости прекратить агрессию против Бейрута, но никакого ощутимого прогресса в переговорном процессе достигнуто не было», — цитирует иранское информационное агентство Tasnim слова Арагчи в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
Иранский министр продолжил: «Любое нападение на Бейрут будет иметь серьезные последствия и приведет к возобновлению полномасштабной войны. Наши вооруженные силы готовы нанести удар по Израилю, если он нападет на Бейрут».
Напротив, Дональд Трамп вновь выразил оптимизм по поводу заключения сделки, заявив журналистам в Белом доме: «Это может произойти… в выходные».
«Я слышал, что сами переговоры на самом деле проходят очень хорошо», — цитирует его информагентство AFP.