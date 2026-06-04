Трамп назвал обруганного им союзника «отличным партнером»

Но президент США заявил в среду: «Мы пытаемся разделить их. Это совсем другое дело. На самом деле мы впервые разговаривали с “Хезболлой”. Мы не знали, что они разговаривали. Вчера они договорились, что не будут стрелять, Израиль не будет стрелять. Мы просто посмотрим. Но я бы хотел разделить это — я бы хотел, чтобы у меня была отдельная вещь. Потому что это отдельная вещь.».