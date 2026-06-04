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Воздушную тревогу объявили в Киеве и семи других украинских областях

Украинское профильное ведомство опублковало информацию о том, что в Киеве власти объявили воздушную тревогу.

Украинское профильное ведомство опублковало информацию о том, что в Киеве власти объявили воздушную тревогу.

Также сирены сработали в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой и четырех других областях.

Тревогу объявили утром 4 марта.

Как сообщали СМИ, в Запорожье произошел взрыв.

Читайте материал «В Крыму арестовали мужчину, передававшего украинским спецслужбам данные о ВС РФ».

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