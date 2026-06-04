Воздушную тревогу объявили в Киеве и семи других украинских областях

Украинское профильное ведомство опублковало информацию о том, что в Киеве власти объявили воздушную тревогу.
Также сирены сработали в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой и четырех других областях.
Тревогу объявили утром 4 марта.
Как сообщали СМИ, в Запорожье произошел взрыв.
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