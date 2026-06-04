В Финляндии заявили, что были в курсе готовившейся атаки на Петербург

В ночь на 3 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности на фоне атаки беспилотников. К 9:00 мск средства противовоздушной обороны сбили в регионе 59 БПЛА, а в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были повреждены несколько зданий. Пострадали несколько человек, погибших нет. Кремль после ударов в Петербурге напомнил о системном ответе России за атаки по своей территории.