В Финляндии заявили, что были в курсе готовившейся атаки на Петербург

Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие на Санкт-Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat.
По его словам, финские военные заранее знали о готовящейся атаке, что позволило выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны. «Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены в течение ночи», — сказал Хяккянен.
Как отметил министр, если бы беспилотники направились в сторону Финляндии и пересекли границу, они были бы уничтожены силами обороны страны.
«Именно поэтому воздушное и морское движение было несколько ограничено в районах Порвоо и Лаппеенранты, а наш флот поддерживался в достаточной боевой готовности», — пояснил он.
В ночь на 3 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности на фоне атаки беспилотников. К 9:00 мск средства противовоздушной обороны сбили в регионе 59 БПЛА, а в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были повреждены несколько зданий. Пострадали несколько человек, погибших нет. Кремль после ударов в Петербурге напомнил о системном ответе России за атаки по своей территории.
1 июня издание Helsingin Sanomat писало, что Украина по ошибке запустила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. Источники газеты рассказали, что Киев сам предупредил Хельсинки об ошибке в курсе. Из-за этого власти призвали всех жителей области Уусимаа укрыться в помещениях, также было остановлено авиасообщение.
В начале мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял о недопустимости нарушения украинскими беспилотниками финского воздушного пространства. Позднее Финляндия и страны Балтии усилили контроль за дронами, залетающими на их территорию.