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Куда пропала Набиуллина: глава ЦБ впервые за много лет не выступит на главной сессии ПМЭФ

Председатель Банка России исчезла из программы ключевой макроэкономической дискуссии форума, где участвовала практически каждый год.

Председатель Банка России исчезла из программы ключевой макроэкономической дискуссии форума, где участвовала практически каждый год.

На Петербургском международном экономическом форуме — неожиданная перестановка. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не примет участия в ключевой макроэкономической сессии ПМЭФ-2026 «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Отсутствие Набиуллиной привлекло особое внимание, поскольку ее участие в главной экономической дискуссии ПМЭФ за последние годы фактически стало традицией. Единственным исключением был 2020 год, когда форум отменили из-за пандемии коронавируса. Почему глава ЦБ не вошла в число спикеров на этот раз, официально не сообщается.

Согласно обновленной программе ПМЭФ, на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая пройдет 4 июня, председателя Банка России среди выступающих нет.

Между тем именно эта площадка традиционно считается одной из главных экономических дискуссий форума. В разные годы Набиуллина участвовала в ней вместе с руководителями финансово-экономического блока правительства, обсуждая инфляцию, экономический рост, бюджетную и денежно-кредитную политику.

В этом году на сцену выйдут заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Модерировать дискуссию будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как следует из описания сессии, участникам предстоит обсудить перспективы возвращения российской экономики на траекторию устойчивого роста в условиях глобальной неопределенности, санкционных ограничений, изменений мировой торговли и сохраняющихся инфляционных рисков.

Официальных комментариев по поводу отсутствия главы Центробанка в программе форума пока не поступало.

При этом накануне, 3 июня, Банк России сообщил о смерти советника председателя ЦБ Алексея Можина. Он занимал должность советника Набиуллиной с декабря 2024 года, а до этого более трех десятилетий представлял Россию в Международном валютном фонде. В сообщении регулятора отмечалось, что Можин внес значительный вклад в продвижение важных для страны инициатив на международных площадках.

Связано ли отсутствие главы Центробанка на ПМЭФ с этими обстоятельствами, официально не сообщалось.

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