Куда пропала Набиуллина: глава ЦБ впервые за много лет не выступит на главной сессии ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме — неожиданная перестановка. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не примет участия в ключевой макроэкономической сессии ПМЭФ-2026 «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Отсутствие Набиуллиной привлекло особое внимание, поскольку ее участие в главной экономической дискуссии ПМЭФ за последние годы фактически стало традицией. Единственным исключением был 2020 год, когда форум отменили из-за пандемии коронавируса. Почему глава ЦБ не вошла в число спикеров на этот раз, официально не сообщается.