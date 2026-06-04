На Кубе из-за санкций США прекратят работу карты Visa и Mastercard

В январе американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. В мае США накладывали санкции на кубинских высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки. По данным Politico, США готовятся к боевым действиям на Кубе.