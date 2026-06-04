Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубе из-за санкций США прекратят работу карты Visa и Mastercard

Один из иностранных банков 2 июня уведомил о прекращении сотрудничества с кубинской государственной финансовой корпорацией Fincimex. Этот банк занимается обработкой транзакций с использованием карт Visa и Mastercard. Решение вступит в силу 6 июня, сообщает портал Cubadebate со ссылкой на Центробанк Кубы.

Один из иностранных банков 2 июня уведомил о прекращении сотрудничества с кубинской государственной финансовой корпорацией Fincimex. Этот банк занимается обработкой транзакций с использованием карт Visa и Mastercard. Решение вступит в силу 6 июня, сообщает портал Cubadebate со ссылкой на Центробанк Кубы.

По данным портала, после вступления ограничений в силу «дальнейшее исполнение соглашений с кубинской организацией становится незаконным и невозможным». В результате Куба «не может получать доход от продажи товаров и услуг с помощью международно признанных карт Visa и Mastercard». Решение банка связано с американскими санкциями.

Название банка не приводится. Портал уточняет, что на Кубе остается доступной оплата картами российской платежной системы «Мир» и системы UnionPay.

В январе американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. В мае США накладывали санкции на кубинских высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки. По данным Politico, США готовятся к боевым действиям на Кубе.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше