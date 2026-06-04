Конгрессмены ошеломляюще вставили Трампу палку в колеса затеянной им войны

Палата представителей США приняла резолюцию о военных полномочиях, направленную на ограничение власти Трампа в отношении войны в Иране. Западные СМИ называют это «ошеломляющим упреком» американскому президенту, поскольку законодатели проголосовали 215 голосами против 208 за меру, вынуждающую главу государства добиваться одобрения Конгрессом его действий против Ирана.
В среду Палата представителей Конгресса США выступила с резкой критикой в адрес Дональда Трампа за его войну с Ираном, поскольку представители поддержали предложение заставить его получить одобрение Конгресса или вывести американские войска, пишет The Guardian.
Палата представителей проголосовала 215 голосами «за» при 208 «против» за резолюцию о военных полномочиях, поскольку четверо республиканцев проголосовали вместе с демократами. Республиканцами-диссидентами оказались Томас Мэсси из Кентукки, Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании, Уоррен Дэвидсон из Огайо и Том Барретт из Мичигана.
Голосование в среду состоялось почти через две недели после того, как республиканцы в Палате представителей отменили ранее запланированное голосование на том основании, что им не хватило голосов для победы, напоминает The Guardian.
В результате голосования резолюция будет теперь направлена в Сенат. В прошлом месяце горстка республиканцев-перебежчиков из Сената присоединилась к демократам, чтобы выдвинуть аналогичную резолюцию, вынудившую Трампа добиваться одобрения в Конгрессе после того, как четыре сенатора-республиканца взбунтовались и проголосовали на стороне демократов.
«После неоднократных попыток привлечь на свою сторону подхалимов в контролируемой республиканцами Палате представителей, демократы Палаты представителей сегодня успешно приняли нашу резолюцию о военных полномочиях, чтобы встать на защиту американского народа и привлечь Дональда Трампа к ответственности», — заявили три ведущих демократа Палаты представителей — Хаким Джеффрис из Нью-Йорка, Кэтрин Кларк из Массачусетса и Пит Агилар из Калифорния, — говорится в совместном заявлении. — Теперь республиканцам в Сенате пора поступить правильно".
Это был уже четвертый раз, когда Палата представителей проголосовала за резолюцию об ограничении полномочий Трампа для продолжения конфликта, который длится уже более 90 дней.
Как поясняет далее The Guardian, 90-дневный порог важен, поскольку Резолюция о военных полномочиях 1973 года устанавливает, что президент должен получить одобрение Конгресса на продолжение ведения войны после того, как военные действия продолжались в течение этого периода времени. Белый дом отверг этот аргумент, сославшись на временное прекращение огня, которое действует с 8 апреля, хотя оно несколько раз нарушалось США, Израилем и Ираном.
Влияние голосования во многом символично, комментирует The Guardian, поскольку неясно, будет ли иметь силу закона вариант резолюции Палаты представителей, который является параллельной резолюцией и не требует подписи президента, даже если он также будет принят Сенатом. Но, подчеркивает издание, это была поразительная демонстрация зарождающейся готовности части республиканцев бросить вызов Трампу, который, как в тисках, держит партию на Капитолийском холме, из-за своей готовности отомстить инакомыслящим.
Последнее голосование состоялось на фоне того, что усилия, направленные на достижение урегулирования трехмесячного конфликта путем переговоров, до сих пор не принесли результатов, несмотря на неоднократные заявления Трампа и его самых высокопоставленных чиновников о том, что соглашение почти достигнуто и что Иран «отчаянно пытается» достичь соглашения.
Спорадические боевые действия происходят на фоне шаткого прекращения огня, которое действует с начала апреля, в то время как Иран закрыл Ормузский пролив — жизненно важный водный путь, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти, — а США ввели морскую блокаду иранских судов, отмечает The Guardian.
Опросы общественного мнения неизменно показывают в США низкую общественную поддержку войны на фоне опасений республиканцев, что вызванный ею рост цен на топливо дорого обойдется партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.
Трамп уже нападал и наказывал республиканцев, которые критиковали войну. В прошлом месяце Мэсси проиграл партийные праймериз союзнику президента, которого Трамп поощрял баллотироваться, и который был возмущен ведущей ролью Мэсси в оказании давления на министерство юстиции с целью обнародования досье на Джеффри Эпштейна.
Республиканцы в Сенате вынудили президента отозвать требование о выделении 1 миллиарда долларов на обеспечение безопасности для его проекта «Бальный зал Белого дома» и отказаться от предлагаемого фонда в размере 1,8 миллиарда долларов, который позволил бы политическим союзникам Трампа, включая преступников, осужденных за нападение на Капитолий 6 января 2021 года, получать компенсацию за счет налогоплательщиков.