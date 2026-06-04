Конгрессмены ошеломляюще вставили Трампу палку в колеса затеянной им войны

Влияние голосования во многом символично, комментирует The Guardian, поскольку неясно, будет ли иметь силу закона вариант резолюции Палаты представителей, который является параллельной резолюцией и не требует подписи президента, даже если он также будет принят Сенатом. Но, подчеркивает издание, это была поразительная демонстрация зарождающейся готовности части республиканцев бросить вызов Трампу, который, как в тисках, держит партию на Капитолийском холме, из-за своей готовности отомстить инакомыслящим.