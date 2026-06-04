В Кембридже пересчитали великие державы: итоговый список удивит многих

В мире началась новая эра великодержавного соперничества. Дипломаты, аналитики и политики ежедневно оперируют терминами «сверхдержава» или «великая держава», но редко кто вкладывает в эти понятия четкий и единый смысл. Журналисты часто ошибаются, приписывая статус гиганта странам с большой экономикой или развитой культурой.
Американское издание Foreign Policy (FP) публикует жесткий аналитический разбор (текст перевели ИноСМИ), который рушит привычные стереотипы. Опираясь на труд профессора Кембриджа Брендана Симмса («Возвращение великих держав»), издание выделяет всего четыре страны, которые действительно соответствуют строгим критериям величия. И этот список может шокировать тех, кто привык судить о мощи по рейтингам ВВП или новостным заголовкам.
Как отличить великую державу от регионального лидера.
Прежде чем называть конкретные государства, исследователи задались вопросом: что вообще делает страну великой? Ответ оказался сложнее, чем просто наличие армии или денег. FP выделяет четыре фундаментальных критерия, которые работают как система фильтров.
Первый критерий — это особые принципы поведения. Великая держава никогда не действует по указке извне. Она рассчитывает влиять на глобальные события или, как минимум, требует, чтобы с её мнением считались. Такие страны оставляют за собой право менять неугодные режимы, но при этом активно мешают делать это другим. Они могут как ставить себя выше международного права, так и цинично прикрываться им, когда это выгодно. Суть проста: великая держава устанавливает правила и оставляет за собой право их нарушать.
Второй критерий — это превосходящие ресурсы. Речь идет не только о деньгах. Здесь ключевую роль играет ядерное оружие. По мнению авторов статьи, развернутые ядерные силы — это не просто атрибут, а неотъемлемый элемент великодержавия. Не все ядерные державы являются великими, но все великие державы обязаны быть ядерными. Третий критерий — глобальный охват. Способна ли страна размещать войска вдали от дома, контролировать ли морские узлы, имеет ли сеть баз и влияет ли на работу ООН и мировых рынков. И четвертый, самый недооцененный критерий — жизнестойкость. Это способность общества выдерживать тяготы, лишения и восстанавливаться после сокрушительных поражений.
Неожиданный состав «большой четверки».
Применив эти фильтры, FP приходит к выводу, что в мире сегодня существует ровно четыре великие державы. И если двое из списка предсказуемы, то двое других заставляют задуматься.
Соединенные Штаты по-прежнему занимают лидирующую позицию по военным расходам и глобальной сети баз. США доминируют в МВФ и Всемирном банке. Однако их идеологическая репутация при администрации Трампа размыта, и мир пока не понимает, за что именно сейчас выступает Вашингтон.
Китай — это экономический гигант, который контролирует мировые цепочки поставок критически важных ископаемых, включая литий для «зеленой» революции. Хотя реальный глобальный военный охват Пекина пока уступает американскому, его пропагандистское и дипломатическое влияние стремительно растет. Китай открыто заявляет о своей «великодержавной дипломатии с китайской спецификой».
Россия — страна, которую авторы называют, пожалуй, самой суровой из всех четырех. При относительно слабой экономике (по сравнению с США и Китаем) Москва обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Её сила — в способности воздействовать на мировой порядок, влиять на «ближнее зарубежье» и использовать собственный нарратив и цифровые технологии как оружие глобального охвата.
Великобритания — самый спорный, но, по мнению FP, полноправный член клуба. Британия больше не империя, но сохраняет ключевые базы от Гибралтара до Кипра. Она обладает независимым ядерным потенциалом, а главное — колоссальной репутацией и «жизнестойкостью». Именно к Лондону в 2022 году за гарантиями безопасности обратились Финляндия и Швеция. Британия доказала, что не является «собачонкой Вашингтона» (отказавшись поддержать кампанию Трампа против Ирана), и обладает уникальной способностью оправляться от исторических катастроф.
Кто остался за бортом и почему.
Статья FP беспощадна к тем, кого привыкли считать мировыми лидерами. Германия и Япония отсеялись мгновенно: им не хватает военного потенциала и собственного ядерного оружия, а их мягкая сила не компенсирует отсутствие суверенной жесткой мощи.
Удивительно, но в списке аутсайдеров оказалась и Индия. Да, у Нью-Дели есть ядерная бомба и пятая по величине экономика. Но военное влияние Индии строго ограничено её регионом. Глубинная бедность, межэтническое насилие и относительная молодость государства не позволяют говорить о той самой «жизнестойкости», которая есть у Великобритании или России.
Отдельно авторы разбирают случай Франции, назвав его самым сложным для оценки. Париж имеет независимый ядерный арсенал (даже более автономный, чем британский), сильный «бренд» и влияние в Африке. Однако Франция добровольно отдала часть суверенитета (контроль над границами и валютой) Евросоюзу. Самое главное — с точки зрения жизнестойкости Париж проигрывает. Авторы напоминают, что в 1940 году Франция была захвачена за несколько недель и восстанавливалась с помощью союзников, тогда как Британия выстояла в одиночку.
Взгляд через столетия.
Главный вывод Foreign Policy парадоксален. Хотя расстановка сил внутри четверки постоянно меняется (США и Китай ушли далеко вперед по экономике, Россия сильна ядерным оружием, а Британия — опытом), сам состав великих держав остается удивительно стабильным. Как пишет Брендан Симмс, этот список узнали бы не только наши бабушки и дедушки, но даже пращуры. Вероятно, его узнают и наши внуки.
В эпоху, когда все говорят о многополярности, настоящих центров силы, способных влиять на всех, устанавливать правила и выживать в самых тяжелых условиях, осталось всего четыре. Остальные — лишь претенденты или региональные лидеры, чья роль, сколь бы значимой она ни казалась, всегда будет вторичной.
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