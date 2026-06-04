В Кембридже пересчитали великие державы: итоговый список удивит многих

Первый критерий — это особые принципы поведения. Великая держава никогда не действует по указке извне. Она рассчитывает влиять на глобальные события или, как минимум, требует, чтобы с её мнением считались. Такие страны оставляют за собой право менять неугодные режимы, но при этом активно мешают делать это другим. Они могут как ставить себя выше международного права, так и цинично прикрываться им, когда это выгодно. Суть проста: великая держава устанавливает правила и оставляет за собой право их нарушать.