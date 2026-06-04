Запад хочет «разграбить и уничтожить» одну из стран СНГ, заявили в МИД РФ

Запад стремится получить доступ к редкоземельным ресурсам Армении. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует ТАСС.
«Подход, построенный на принципах “отнимать, разорять, присваивать, принижать и разрушать”, на Западе, к сожалению, сохраняется, и они используют его, в том числе на Кавказе», — отметила дипломат.
Она также указала, что во время недавнего визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению не были подписаны двусторонние международные соглашения, имеющие обязательную юридическую силу. В подписанных же документах, по словам Захаровой, явно прослеживалась направленность на ресурсные и редкоземельные отрасли.
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