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Запад хочет «разграбить и уничтожить» одну из стран СНГ, заявили в МИД РФ

Запад стремится получить доступ к редкоземельным ресурсам Армении.

Запад стремится получить доступ к редкоземельным ресурсам Армении. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует ТАСС.

«Подход, построенный на принципах “отнимать, разорять, присваивать, принижать и разрушать”, на Западе, к сожалению, сохраняется, и они используют его, в том числе на Кавказе», — отметила дипломат.

Она также указала, что во время недавнего визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению не были подписаны двусторонние международные соглашения, имеющие обязательную юридическую силу. В подписанных же документах, по словам Захаровой, явно прослеживалась направленность на ресурсные и редкоземельные отрасли.

Сербию призвали провести референдум о членстве в ЕС.

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