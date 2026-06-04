13 поездов «Таврия» задерживаются из-за угрозы БПЛА в Крыму

Тринадцать поездов «Таврия» задерживаются на подходах к Крыму и при выезде с полуострова. Причина — воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Пассажиров составов, остановленных на опасных участках, эвакуировали, передает РИА Новости.
По данным на 07:00 мск, в Крым с опозданием следуют шесть составов. Среди них поезда из Адлера, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и три из Москвы — в Севастополь, Феодосию и Симферополь. Задержки составляют от двух до четырёх часов.
С полуострова в сторону материка с отставанием идут семь поездов, включая рейсы на Москву и Санкт-Петербург. Максимальное опоздание — пять часов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией России перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотника.