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13 поездов «Таврия» задерживаются из-за угрозы БПЛА в Крыму

Тринадцать поездов «Таврия» задерживаются на подходах к Крыму и при выезде с полуострова.

Тринадцать поездов «Таврия» задерживаются на подходах к Крыму и при выезде с полуострова. Причина — воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Пассажиров составов, остановленных на опасных участках, эвакуировали, передает РИА Новости.

По данным на 07:00 мск, в Крым с опозданием следуют шесть составов. Среди них поезда из Адлера, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и три из Москвы — в Севастополь, Феодосию и Симферополь. Задержки составляют от двух до четырёх часов.

С полуострова в сторону материка с отставанием идут семь поездов, включая рейсы на Москву и Санкт-Петербург. Максимальное опоздание — пять часов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией России перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотника.

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