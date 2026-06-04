Песков: Путин продолжает регулярно играть в хоккей

В этот же день двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что недавно играл в хоккей с Владимиром Путиным. Кроме того, трехкратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что играет с российским лидером в одной пятерке.