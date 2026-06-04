Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин продолжает регулярно играть в хоккей

Президент России Владимир Путин регулярно выходит на лед и продолжает играть в хоккей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин регулярно выходит на лед и продолжает играть в хоккей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Да. Президент продолжает играть в хоккей, — заявил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

В этот же день двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что недавно играл в хоккей с Владимиром Путиным. Кроме того, трехкратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что играет с российским лидером в одной пятерке.

Также Фетисов рассказал, поддаются ли Владимиру Путину во время игры в хоккей. А Дмитрий Песков поделился, что Путин старается ежедневно заниматься спортом, однако из-за загруженного графика ему не всегда удается это делать.

В ноябре Путин заявил, что он не смог бы выполнить норматив мастера спорта и получить звание, если бы за все нужно было платить.

Ранее бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что президент переживал по поводу неуспехов РФ в футболе. Глава государства также поддерживал развитие этого вида спорта.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше