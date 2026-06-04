Песков: Путин продолжает регулярно играть в хоккей

Президент России Владимир Путин регулярно выходит на лед и продолжает играть в хоккей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Да. Президент продолжает играть в хоккей, — заявил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.
В этот же день двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что недавно играл в хоккей с Владимиром Путиным. Кроме того, трехкратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что играет с российским лидером в одной пятерке.
Также Фетисов рассказал, поддаются ли Владимиру Путину во время игры в хоккей. А Дмитрий Песков поделился, что Путин старается ежедневно заниматься спортом, однако из-за загруженного графика ему не всегда удается это делать.
В ноябре Путин заявил, что он не смог бы выполнить норматив мастера спорта и получить звание, если бы за все нужно было платить.
Ранее бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что президент переживал по поводу неуспехов РФ в футболе. Глава государства также поддерживал развитие этого вида спорта.