Одиннадцать стран ЕС потребовали ужесточить визовый режим для россиян

Согласно данным издания, совместное письмо на имя главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера подписали министры стран Балтии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также Исландии и Норвегии, не входящих в состав Евросоюза. В документе содержится требование пересмотреть действующую визовую политику в отношении Российской Федерации.