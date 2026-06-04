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Одиннадцать стран ЕС потребовали ужесточить визовый режим для россиян

Как минимум 11 европейских государств обратились к руководству Евросоюза с требованием ужесточить визовый режим для граждан России, въезжающих в Шенгенскую зону, на фоне приближающегося летнего туристического сезона. Об этом информирует европейское издание Politico.

Источник: Reuters

Согласно данным издания, совместное письмо на имя главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера подписали министры стран Балтии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также Исландии и Норвегии, не входящих в состав Евросоюза. В документе содержится требование пересмотреть действующую визовую политику в отношении Российской Федерации.

Вместе с тем представители ряда европейских стран, не присоединившихся к данному обращению, высказались за проявление сдержанности в этом вопросе.

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