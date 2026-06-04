Ереван может выбрать ЕС, но не за счет России, заявил Оверчук

«Мы за то, что сами армяне считают для себя лучше… Если они считают, что им будет удобнее в Европейском Союзе и лучше в Европейском Союзе, они могут туда пойти, конечно», — сказал агентству Оверчук на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, пойдет ли Ереван на окончательный разрыв с ЕАЭС.
Собеседник агентства уточнил, что Ереван может сделать такой выбор, если захочет.
«Но не за наш счет», — подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.