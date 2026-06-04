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Ереван может выбрать ЕС, но не за счет России, заявил Оверчук

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Если Ереван считает, что в ЕС ему будет лучше, чем в ЕАЭС, он может сделать такой выбор, но не за наш счет, заявил РИА Новости на ПМЭФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Источник: © РИА Новости

«Мы за то, что сами армяне считают для себя лучше… Если они считают, что им будет удобнее в Европейском Союзе и лучше в Европейском Союзе, они могут туда пойти, конечно», — сказал агентству Оверчук на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, пойдет ли Ереван на окончательный разрыв с ЕАЭС.

Собеседник агентства уточнил, что Ереван может сделать такой выбор, если захочет.

«Но не за наш счет», — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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