Вашингтон засомневался в нейтралитете дружественного ему султаната

Оман сопротивляется давлению США, требующих разорвать отношения с Ираном из-за Ормузского пролива. Султанат заявляет, что переговоры с Тегераном ограничиваются законным управлением водным путем, но Вашингтон сомневается в оманском нейтралитете.
Оман пытается не поддаваться давлению США, требующих разорвать его связи с Ираном, и настаивает на том, что он ведет переговоры с Тегераном только о будущей системе управления Ормузским проливом, которая соответствовала бы международному праву. Целью было бы ввести любой режим после консультаций с Международной морской организацией ООН (IMO), пишет The Guardian.
Традиционно Оман, давний союзник США, взял на себя роль посредника, позволяющего ему сохранять нейтралитет в спорах, которые привели к расколу в других частях Персидского залива.
Но Дональд Трамп на прошлой неделе в своем неожиданном выступлении привлек внимание к Оману, пригрозив разбомбить султанат, а во вторник, давая показания комитету по иностранным делам Сената, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил подозрения США в отношении Маската. Он сказал: «На Земле нет ни одной страны, кроме Ирана — и, возможно, Омана, который заигрывает с ним, — которая одобряла бы то, что Иран делает в проливах».
Оман пытался избежать участия в официальном жаргонном споре с Трампом, пишет The Guardian. Но в ходе телефонных переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом и встреч в Государственном департаменте посол Омана в Вашингтоне Талал бин Сулейман ар-Раби на прошлой неделе пытался заверить США, что султанат выступает против системы взимания платы за проход судов через Ормуз и будет придерживаться принципа свободы судоходства.
Иран заявил, что в рамках любого соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива он готов в течение месяца обеспечить возвращение судоходства к довоенному уровню.
Но Тегеран также создал орган — Управление по проливам Персидского залива, теперь попавший под санкции Министерства финансов США, к которому суда должны обращаться за разрешением на проход через пролив.
Стремясь привести свой план в соответствие с международным правом и сделать его более приемлемым для Омана, Иран предлагает ввести недискриминационную плату за проход судов, напоминает The Guardian.
Арман Хорсанд, глава Иранского центра по международным делам и экологическим конвенциям, заявил на этой неделе: «Вопрос не в том, чтобы взимать плату с судов просто за то, что они проходят через пролив. Цель состоит в том, чтобы обеспечить ресурсы, необходимые для устранения ущерба окружающей среде и компенсации последствий действий, которые подорвали принцип мирного прохода. Военные операции США, проводимые в регионе, не только привели к последствиям в плане безопасности и гуманитарным последствиям, но и привели к значительным экологическим издержкам».
В соответствии с общепризнанными принципами международного права, по его словам, лица, ответственные за причинение ущерба, «должны нести расходы по устранению последствий».
Другие иранские комментаторы, такие как Саид Лайлаз, призвали правительство быть очень осторожным в получении прямых доходов от пролива, заявив, что это может привести к формированию совместных коалиций против Ирана, а превращение его в зону мира принесет больше процветания.
Али Никзад, заместитель спикера парламента Ирана, заявил, что в настоящее время предпринимаются усилия по объединению трех различных законопроектов, чтобы окончательно определить, как будет действовать государственный морской режим в проливе, в том числе является ли он временным.
Но генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес 27 апреля заявил Совету безопасности ООН: «У какой-либо страны нет правовых оснований вводить платежи или взимать пошлины, сборы за проезд или какие-либо дискриминационные условия в международных проливах».
Однако некоторые оманские политики проявили некоторое сочувствие к взиманию платы за конкретные и подлинные услуги, указывает The Guardian.
Мохаммед Сулейман Тамим аль-Хинаи, член законодательного органа султаната, заявил, что Оман последовательно придерживается принципа свободы судоходства в Ормузском проливе в соответствии с международным морским правом.
Он сказал: «Министр транспорта Омана ранее заявил в совете Шуры, и министр иностранных дел Омана также подтвердил, что Оман уважает международное морское право и поддерживает свободу судоходства. Поэтому Оман не взимает плату за транзит через пролив, а вместо этого предоставляет другие морские услуги, такие как охрана, спасение и навигационная поддержка».
США по-прежнему подозревают, что Оман в частном порядке разрабатывает планы по введению системы сборов, которые были бы неотличимы от дорожных сборов, пишет The Guardian. С начала войны Оман оказывает помощь судам, в том числе американским, обеспечивая навигацию, поисково-спасательные операции и медицинскую помощь экипажам. PGSA, напротив, пытается показать, что новый режим является общепризнанным институтом, которому фирмы подчиняются. Оно опубликовало данные, свидетельствующие о том, что более 300 судоходных компаний подали заявки на получение разрешений. Основным пунктом назначения отправляющихся судов были азиатские страны, особенно Китай и Индия, а основным пунктом назначения прибывающих судов были Объединенные Арабские Эмираты. Атаки США на иранские радары направлены на то, чтобы лишить Иран средств наблюдения, необходимых ему для институционализации охраны пролива.
Министерство финансов США заявило 29 мая, что независимо от того, был ли произведен платеж, гражданам США запрещено получать услуги от правительства Ирана, «включая услуги, связанные с гарантией безопасного проезда».
В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву прибрежные государства могут регулировать проход в своих территориальных водах по соображениям, связанным с безопасностью, охраной окружающей среды и морским порядком. Они также могут взимать плату за конкретные услуги, предоставляемые проходящим судам, при условии, что такие сборы применяются прозрачно и без дискриминации.
Подозрения США в отношении Омана возникли еще тогда, когда его министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди выступил по американскому телевидению непосредственно перед началом израильско-американской войны с просьбой предоставить больше времени для переговоров. Оман выступал посредником на переговорах, и, по его словам, соглашение было в пределах досягаемости, напоминает The Guardian.