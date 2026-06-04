Вашингтон засомневался в нейтралитете дружественного ему султаната

Арман Хорсанд, глава Иранского центра по международным делам и экологическим конвенциям, заявил на этой неделе: «Вопрос не в том, чтобы взимать плату с судов просто за то, что они проходят через пролив. Цель состоит в том, чтобы обеспечить ресурсы, необходимые для устранения ущерба окружающей среде и компенсации последствий действий, которые подорвали принцип мирного прохода. Военные операции США, проводимые в регионе, не только привели к последствиям в плане безопасности и гуманитарным последствиям, но и привели к значительным экологическим издержкам».