Российские власти отреагировали на атаку ВСУ автобуса в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным властей ДНР, утром 3 июня ударный беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Предварительно сообщалось о семи погибших и 11 пострадавших.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии и выразил соболезнования семьям погибших.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что атака напомнила ему нападение на автобус с крымчанами в Корсунь-Шевченковском в 2014 году. По его словам, изменились лишь средства нападения, тогда как методы остались прежними.
Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил РИА Новости, что целью подобных атак может быть создание резонанса вокруг применения вооружения. По его мнению, такие действия привлекают внимание международного сообщества к происходящему.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее охотой на людей и заявила, что удар был нанесен террористическими методами. Она также выразила мнение, что западные страны не дадут широкой оценки этому инциденту.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака требует международного осуждения и привлечения виновных к ответственности. По его словам, все материалы по произошедшему будут собраны и переданы российским представителям на международных площадках.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала удар осознанным преступлением против мирных граждан. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также охарактеризовал произошедшее как террористические действия со стороны Киева.
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