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Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайшие выходные

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном может быть заключена уже в ближайшие выходные, сообщает The Guardian.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном может быть заключена уже в ближайшие выходные, сообщает The Guardian.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп отметил, что Иран «довольно близок» к соглашению с США, хотя этот регион, по заявлению президента, «очень нестабильный».

«В отношениях с Ираном может произойти все, что угодно. Это очень нестабильный регион, вероятно, самый нестабильный», — сказал он.

23 мая Трамп заявлял об обсуждении «заключительных аспектов и деталей» соглашения с Ираном, однако вскоре он призвал не торопиться со сделкой. 2 июня президент США сообщил, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели». В тот же день агентство Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры через посредников в знак протеста против действий Израиля в Ливане.

Уже 3 июня республиканец заявил об участии аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи в переговорах с Вашингтоном и согласии Тегерана с тем, что тот «не будет обладать ядерным оружием». Этот вопрос оставался одним из ключевых в предыдущих раундах переговоров американской и иранской сторон.

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