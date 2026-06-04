Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайшие выходные

23 мая Трамп заявлял об обсуждении «заключительных аспектов и деталей» соглашения с Ираном, однако вскоре он призвал не торопиться со сделкой. 2 июня президент США сообщил, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели». В тот же день агентство Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры через посредников в знак протеста против действий Израиля в Ливане.