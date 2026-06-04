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«Мощь» Берлина: В Бундестаге усомнились, что 5 тысяч солдат в Литве смогут впечатлить Россию

Планы Берлина по размещению военного контингента в Литве демонстрируют недоверие к России и не принесут практической пользы. Такое мнение на полях ПМЭФ «Ленте.ру» высказал депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре.

Источник: Life.ru

«Это, конечно, вотум недоверия России, совершенно ясно», — сказал он.

Политик считает подобный шаг ошибочным и не способствующим снижению напряжённости в регионе. Кроме того, парламентарий связал эту инициативу с влиянием антироссийского курса, которого придерживаются государства Балтии. Группировка численностью около пяти тысяч человек не сможет оказать заметного влияния даже в случае гипотетического военного противостояния.

Вместо дальнейшего обострения ситуации депутат призвал руководство Германии отказаться от жёсткой риторики и сосредоточиться на поиске возможностей для диалога. Также он выразил уверенность, что в Москве не воспримут такую меру всерьёз.

«Россия, конечно, посмеётся над 5000 солдатами — это ничто. Это также не станет проблемой в случае обострения ситуации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на территорию Литвы перебросили дополнительные подразделения бундесвера для участия в международных учениях «Щит свободы». В страну прибыли два батальона немецкой армии, оснащённые танками Leopard и боевыми машинами пехоты Puma. Техника и личный состав были доставлены паромами и железнодорожным транспортом.

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