«Мощь» Берлина: В Бундестаге усомнились, что 5 тысяч солдат в Литве смогут впечатлить Россию

«Это, конечно, вотум недоверия России, совершенно ясно», — сказал он.
Политик считает подобный шаг ошибочным и не способствующим снижению напряжённости в регионе. Кроме того, парламентарий связал эту инициативу с влиянием антироссийского курса, которого придерживаются государства Балтии. Группировка численностью около пяти тысяч человек не сможет оказать заметного влияния даже в случае гипотетического военного противостояния.
Вместо дальнейшего обострения ситуации депутат призвал руководство Германии отказаться от жёсткой риторики и сосредоточиться на поиске возможностей для диалога. Также он выразил уверенность, что в Москве не воспримут такую меру всерьёз.
«Россия, конечно, посмеётся над 5000 солдатами — это ничто. Это также не станет проблемой в случае обострения ситуации», — заключил он.
Ранее сообщалось, что на территорию Литвы перебросили дополнительные подразделения бундесвера для участия в международных учениях «Щит свободы». В страну прибыли два батальона немецкой армии, оснащённые танками Leopard и боевыми машинами пехоты Puma. Техника и личный состав были доставлены паромами и железнодорожным транспортом.
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