«Мощь» Берлина: В Бундестаге усомнились, что 5 тысяч солдат в Литве смогут впечатлить Россию

Политик считает подобный шаг ошибочным и не способствующим снижению напряжённости в регионе. Кроме того, парламентарий связал эту инициативу с влиянием антироссийского курса, которого придерживаются государства Балтии. Группировка численностью около пяти тысяч человек не сможет оказать заметного влияния даже в случае гипотетического военного противостояния.