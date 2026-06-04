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Германия не смогла получить место в Совбезе ООН на новый срок

Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы.

Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы. Это следует из итогов голосования Генеральной Ассамблеи ООН.

В группе западноевропейских государств на два вакантных места претендовали Германия, Португалия и Австрия. По итогам голосования поддержку получили Португалия, набравшая 134 голоса, и Австрия со 131 голосом. За Германию проголосовали 104 государства, передает ИС «Вести».

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что одной из причин поражения стало позднее вступление страны в избирательную кампанию. По его словам, это поставило Германию в менее выгодное положение по сравнению с конкурентами.

Глава немецкого МИД также заявил, что поддержку Украины и позицию Берлина по международным вопросам нельзя исключать из числа факторов, повлиявших на результаты голосования. Кроме того, он упомянул особую ответственность Германии в вопросах, связанных с Израилем и ситуацией на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств. Постоянными членами являются Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Еще 10 стран избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.

По итогам выборов непостоянными членами Совбеза на 2027−2028 годы также стали Киргизия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Для Киргизии избрание в Совет Безопасности ООН стало первым в истории страны.

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