Мадьяр сообщил о соглашении с Украиной по правам венгров в Закарпатье

При этом Мадьяр уточнил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. «Если Украине удастся закрыть все 33 главы переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, то наша страна проведет по этому вопросу референдум, результаты которого будут иметь юридическую силу», — пояснил Мадьяр.