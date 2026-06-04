Мадьяр сообщил о соглашении с Украиной по правам венгров в Закарпатье

Будапешт достиг с Киевом соглашения о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Это может открыть путь к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав сотен тысяч представителей венгерского меньшинства. Это соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных переговоров на уровне экспертов между Венгрией и Украиной, в которых также приняли участие политические организации венгерского населения Закарпатья и церкви», — написал Мадьяр.
По его словам, украинское правительство обязалось в ближайшем будущем внедрить согласованные меры в свое законодательство. Обязательства Украины будут также отражены в плане действий, принятом Киевом в отношении Европейского союза, уточнил Мадьяр. «Если это произойдет, то правительство Венгрии даст согласие на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС», — заверил глава венгерского правительства.
При этом Мадьяр уточнил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. «Если Украине удастся закрыть все 33 главы переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, то наша страна проведет по этому вопросу референдум, результаты которого будут иметь юридическую силу», — пояснил Мадьяр.
2 июня Politico писало, что власти Венгрии дали понять, что не будут накладывать вето на заявку Украины по вступлению в Евросоюз. В мае Мадьяр говорил, что выполнение Киевом всех 11 требований Будапешта, в том числе по восстановлению прав венгров Закарпатья, является обязательным условием для одобрения Венгрией начала интеграции Украины в ЕС.
Предыдущий премьер Венгрии Виктор Орбан выступал против членства Украины в ЕС, отмечая, что страна не готова к интеграции и вступление Киева в блок приведет к войне.
В июне 2024 года в Люксембурге официально открылись переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако переговоры ни по одному из кластеров Киев с тех пор не завершил: открытие или закрытие каждого из них снова требует единогласного одобрения всеми 27 странами — членами ЕС.
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