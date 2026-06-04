Ранее Life.ru писал, что американский генерал Антонио Агуто, курировавший помощь Украине в 2022—2024 годах, потерял секретные документы и получил сотрясение мозга после инцидентов в Киеве, говорится в отчёте генпрокурора Пентагона. В апреле 2024 года секретные карты забыли в вагоне поезда, а в мае генерал пришёл на ужин с Энтони Блинкеном в состоянии опьянения, упал и ударился головой о стену.