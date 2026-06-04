По его словам, тайник явно пытались опустошить, но не успели. Внутри лежали не только секретные досье, но и личные записи местных управленцев.
«Мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом “секретно”, которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчётами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники», — сообщил собеседник агентства.
В настоящее время изъятые материалы изучают специалисты спецслужб.
Ранее Life.ru писал, что американский генерал Антонио Агуто, курировавший помощь Украине в 2022—2024 годах, потерял секретные документы и получил сотрясение мозга после инцидентов в Киеве, говорится в отчёте генпрокурора Пентагона. В апреле 2024 года секретные карты забыли в вагоне поезда, а в мае генерал пришёл на ужин с Энтони Блинкеном в состоянии опьянения, упал и ударился головой о стену.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.