Фестиваль «УниверЛига» в Красноярске откроет юбилейный год студенческого спорта в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Соглашение о подготовке и проведении Всероссийского фестиваля «УниверЛига» подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Документ подписали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков и председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимир Минеев.
Фестиваль вновь пройдет в Красноярске в 2027 году. Этот год станет юбилейным для отечественного студенческого спортивного движения: ему исполнится 70 лет.
Михаил Котюков отметил, что Красноярск уже подтвердил статус одного из центров студенческого спорта в стране. По его словам, «УниверЛига» должна стать не разовым событием, а частью большой системы развития физической культуры, массового спорта, подготовки студенческих команд и вовлечения молодежи в здоровый образ жизни.
Губернатор подчеркнул, что в 2027 году Красноярск примет студентов из разных регионов России и предложит не только спортивную программу, но и управленческие практики для развития студенческого спортивного движения.
Председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков назвал Красноярск продолжателем лучших традиций российского студенческого спорта. Он напомнил, что после зимней Универсиады 2019 года город стал одной из ключевых площадок для крупных студенческих спортивных проектов.
По его словам, цикл мероприятий юбилейного года студенческого спорта в России откроется именно фестивалем «УниверЛига» в Красноярске. Ожидается, что участие в нем примут как российские, так и иностранные студенты.
Председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимир Минеев также отметил, что Красноярск исторически остается сильной спортивной территорией и важной площадкой для развития студенческого спорта.
«УниверЛига» объединяет студенческие спортивные команды из разных регионов страны. Проект направлен на развитие студенческого спорта, поддержку команд университетов и вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой.