В Германии все еще заинтересованы в перезапуске «Северных потоков»

В Германии проявляется заинтересованность в возобновлении работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после завершения боевых действий на Украине. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме Маркус Фронмайер, заместитель главы и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге.
«С нашей стороны имеется значительный интерес к тому, чтобы “Северный поток” снова начал функционировать. Уже сейчас нужно совместно изучить, какие шаги можно предпринять, чтобы в будущем, после украинского кризиса, достичь договорённости по этому вопросу», — подчеркнул политик.
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