Глава журнала Science увидел «смертельный удар» по науке США из-за Трампа

Американская наука рискует получить «смертельный удар», если администрация президента США Дональда Трампа реализует планы по ужесточению контроля над федеральными исследовательскими грантами, заявил Financial Times (FT) главред журнала Science Холден Торп.
Он назвал проекты изменений Административно-бюджетного управления (OMB) «подрывом принципов, позволявших Америке быть лидером в науке последние 80 лет, где научная ценность всегда была окончательным арбитром». Он призвал лидеров бизнеса и университетов выступить против, иначе «в этой стране не останется научной рабочей силы».
Новые предложения OMB, как пишет издание, устраняют главенство независимой экспертной оценки, требуют от политических назначенцев проводить «пре-релизный обзор» каждого гранта, разрешают отменять многолетние гранты и запрещают финансирование проектов, связанных с разнообразием, равенством и «гендерной идеологией» (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено).
Экс-чиновник Национальных институтов здоровья США Элизабет Джинекси считает, что предлагаемые меры «это не реформа, а полный аппарат политического контроля на каждом этапе». А гендиректор Американской ассоциации содействия развитию науки Судип Парих назвал шаг «откровенным захватом власти», который сделает будущие открытия менее вероятными.
Представитель OMB заявил FT, что федеральные гранты в прошлом были политизированы для продвижения ультралевой повестки. «Это заканчивается сейчас. Новое правило обеспечит прозрачность и гарантирует, что деньги налогоплательщиков тратятся разумно», — объяснили в агентстве.
Год назад госсекретарь США Марко Рубио отменил выделение иностранным государствам грантов на общую сумму $215 млн. Речь идет о проектах в Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливане, Мавритании, Молдавии, Тунисе и Узбекистане.
В 2025-м администрация Дональда Трампа объявила о заморозке более $2 млрд для Гарвардского университета в ответ на отказ руководства вуза подчиниться требованиям федеральных чиновников. Речь идет о многолетних грантах на $2,2 млрд и действующем контракте на $60 млн, писала The New York Times.
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