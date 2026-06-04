Глава журнала Science увидел «смертельный удар» по науке США из-за Трампа

Он назвал проекты изменений Административно-бюджетного управления (OMB) «подрывом принципов, позволявших Америке быть лидером в науке последние 80 лет, где научная ценность всегда была окончательным арбитром». Он призвал лидеров бизнеса и университетов выступить против, иначе «в этой стране не останется научной рабочей силы».