В МИД РФ прокомментировали отказ японских СМИ от поездки в Старобельск

По словам Захаровой, один из японских журналистов после возникшего вокруг этой ситуации обсуждения заявил ей на пресс-конференции, что представителям СМИ никто не запрещал посещать Старобельск. При этом дипломат отметила, что российской стороне известно о запрете со стороны властей Японии.