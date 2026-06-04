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В МИД РФ прокомментировали отказ японских СМИ от поездки в Старобельск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские журналисты объяснили отказ от поездки в Старобельск нехваткой времени на подготовку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские журналисты объяснили отказ от поездки в Старобельск нехваткой времени на подготовку. Об этом она рассказала в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

По словам Захаровой, один из японских журналистов после возникшего вокруг этой ситуации обсуждения заявил ей на пресс-конференции, что представителям СМИ никто не запрещал посещать Старобельск. При этом дипломат отметила, что российской стороне известно о запрете со стороны властей Японии.

Как рассказала представитель МИД, журналист объяснил отказ тем, что у редакции якобы не было достаточно времени для подготовки поездки.

Захарова также сообщила, что в настоящее время в России работают более 50 представителей японских средств массовой информации.

Ранее дипломат критически оценила решение японских журналистов не посещать место удара по колледжу в Старобельске. По ее словам, представители СМИ из 19 стран приняли участие в поездке, в ходе которой им показали поврежденные здания общежития и колледжа, обломки беспилотников и мемориал в память о погибших.

По утверждению Захаровой, японские власти запретили своим журналистам участвовать в поездке. Она также заявила, что BBC отказалась от посещения Старобельска, а CNN объяснил свое отсутствие отпуском сотрудников.

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