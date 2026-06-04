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Синоптик рассказал, к какому погодному явлению следует готовиться в четверг

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 4 июня в Москве не исключаются грозы, сообщает РИА «Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 4 июня в Москве не исключаются грозы, сообщает РИА «Новости».

Также, по словам синоптика, в столице могут быть кратковременные дожди.

Воздух в Москве, как уточняется, прогреется до 22−25 выше нуля, что соответствует климатической норме июля.

Скорость ветра будет достигать 3−8 метров в секунду, атмосферное давление почти не изменится, составив 748 мм рт. ст.

Читайте материал «Синоптик спрогнозировала, сколько будет сохраняться летняя погода в Москве».

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