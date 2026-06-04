Недружественная России страна из-за войны столкнулась с дефицитом пластика

«В середине мая у нас были кое-какие запасы, но наш поставщик говорит, что они не знают, когда поступит следующая партия», — говорит Шису Таносири, которая управляет пекарней вместе со своим мужем. «И пластиковых перчаток для работы с продуктами тоже очень не хватает… Японцы очень щепетильны в вопросах гигиены и опрятности, и многим не нравится повторно использовать пакеты, которые непосредственно соприкасаются с продуктами.».