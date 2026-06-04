Недружественная России страна из-за войны столкнулась с дефицитом пластика

В Японии ощущается нехватка пластиковых пакетов, лотков и перчаток, поскольку из-за войны в Иране обостряется дефицит нефтепродуктов. Ближний Восток служит для Японии основным источником сырой нефти, которая используется для производства таких товаров, как печатная краска и пластмассы.
В магазинах еды навынос, супермаркетах и пекарнях Японии заканчиваются пластиковые пакеты, лотки и перчатки для общепита на фоне растущей нехватки ключевого пластикового ингредиента — нафты (нефтяной дистиллят, получаемый при переработке сырой нефти или природного газа и служащий важнейшим промежуточным сырьем для производства бензина, пластмасс и химикатов) — из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет The Guardian.
На пищевую промышленность Японии приходится почти треть ежегодного потребления пластика (более 8 млн тонн), и рост цен и дефицит сильно сказываются на всей отрасли и за ее пределами. Некоторые торговые точки начали предлагать скидки покупателям, которые приносят свои пакеты, тарелки или контейнеры.
Ближний Восток является основным источником сырой нефти в Японии, из которой добывается нафта и затем используется для производства широкого спектра изделий, включая печатную краску, пластмассы, клеи и медицинские принадлежности, напоминает The Guardian.
Данные Японской ассоциации нефтехимической промышленности (JPCA) показали, что производство полиэтилена, используемого для производства пакетов для покупок и мусора, в марте сократилось на 62% по сравнению с 2025 годом, при этом значительное снижение было зафиксировано и в производстве других пластмасс.
Правительство премьер-министра Санаэ Такаити сталкивается с растущим давлением из-за дефицита, который также затрагивает другие секторы. Правительство заверило общественность, что проблема заключается в «узком месте» поставок, а не в дефиците, но лидеры отрасли и комментаторы опровергли это, заявив, что ситуация будет ухудшаться в течение июня. Опросы общественного мнения показывают, что общественность считает эту проблему одной из самых насущных.
С 2020 года японские розничные продавцы обязаны взимать плату за пластиковые пакеты для покупок, указывает The Guardian. Однако многослойная пластиковая упаковка продуктов по-прежнему является обычным явлением и рассматривается как часть японской культуры обслуживания. Эта культура подвергается давлению из-за того, что запасы заканчиваются.
В супермаркете ColekoVer в пригороде Кавасаки на юге Токио менеджер Такеши Таканохира попросил своих сотрудников не упаковывать фрукты и овощи в индивидуальные пластиковые пакеты, к которым привыкли его клиенты, поскольку цены выросли, а предложение сократилось.
«С прошлого месяца мы не можем достать ни одного из маленьких пластиковых лотков, которые мы используем для хранения некоторых продуктов, поэтому нам просто приходится обходиться без них», — сказал Таканохира.
Он сказал, что клиенты до сих пор с пониманием относились к ситуации, о которой почти каждый вечер сообщали в новостях.
В пекарне Le Main Qui Pense, расположенной неподалеку, на стене висит табличка, поясняющая, что из-за нехватки бензина, вызванной войной на Ближнем Востоке, закончились пластиковые пакеты для сохранения свежести багетов.
«В середине мая у нас были кое-какие запасы, но наш поставщик говорит, что они не знают, когда поступит следующая партия», — говорит Шису Таносири, которая управляет пекарней вместе со своим мужем. «И пластиковых перчаток для работы с продуктами тоже очень не хватает… Японцы очень щепетильны в вопросах гигиены и опрятности, и многим не нравится повторно использовать пакеты, которые непосредственно соприкасаются с продуктами.».
В городе Кофу, к западу от Токио, ресторан Hinode Delica предлагает посетителям, которые приносят свои тарелки или контейнеры с бесплатными гарнирами и дополнительными начинками для ланч-боксов бенто.
Менеджер магазина сообщил, что поставщик контейнеров уведомил его о том, что в июне цены вырастут на 30%.
Муниципальные системы сбора мусора, многие из которых основаны на строгом разделении бытовых отходов по специальным пластиковым пакетам разных цветов, также подвергаются изменениям. Ситуация усугубилась из-за панической скупки необходимых пакетов, что привело к тому, что магазины ограничили продажу максимум двумя пакетами на одного покупателя. В некоторых муниципалитетах жителям разрешают использовать для вывоза мусора пакеты, не имеющие разрешений.
С дефицитом сталкивается не только Япония, констатирует The Guardian. Страны Восточной Азии получают большую часть своей нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока.
По данным правительства Сеула, ежедневные продажи пластиковых пакетов для мусора в столице Южной Кореи в марте выросли почти в пять раз, что привело к ограничениям на покупку и правительственным гарантиям.
«Нет необходимости беспокоиться о поставках стандартных мешков для мусора», — написал министр энергетики и окружающей среды Ким Сон Ван в социальных сетях в конце марта.
Остров Тайвань является одним из крупнейших потребителей пластиковых пакетов на душу населения в мире, и тратит около 9 миллиардов долларов в год. Остров импортирует около 70% своей сырой нефти с Ближнего Востока, а оптовые цены на пластмассы в этом году выросли на 40%, сообщает The Straits Times.
Тайваньские власти также призвали своих граждан сохранять спокойствие и избегать накопления пластиковых пакетов, а также следят за компаниями на предмет любых признаков спекуляции.