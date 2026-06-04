Водолацкий считает, что Киев и его западные союзники наконец осознали: они зашли слишком далеко. Парламентарий напомнил, что ВСУ за последнее время атаковали колледж в ЛНР, нанесли удар по Санкт-Петербургу в преддверии ПМЭФ, а также обстреляли автобус, в результате чего погибли семь пассажиров, есть раненые.
«Зеленский и его команда перешли к массовому террору гражданского населения. И, естественно, президент России понимает, что творится в умах нашего гражданского общества. В ближайшее время он примет решение, от которого станет тошно и Зеленскому, и его окружению, и кураторам. Поэтому, понимая, что расплата неминуема, он выступил с таким предложением [о прямых переговорах с Путиным], чтобы потом сказать: “Ну я же вот такой белый пушистый, я обратился к России, предложил вести диалог без США и кого-либо”», — заявил собеседник NEWS.ru.
По словам Водолацкого, на линии фронта украинские войска терпят поражение по всем направлениям. Именно поэтому, считает депутат, руководство Украины решило прибегнуть к терактам против мирных жителей. Цель таких действий — посеять панику и хаос, чтобы ослабить российское общество.
Парламентарий отметил, что сейчас многие граждане России ждут от верховного главнокомандующего кардинального решения и жесткого ответа Киеву за происходящее на территории РФ.
«Зеленский выступил с предложением, так как его кураторы поняли, что они не только перегнули палку, они уже сломали ее», — добавил Водолацкий.
Депутат подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского станет возможна только после подписания документа, который четко зафиксирует отсутствие нацизма на Украине и освобождение российских территорий. Кроме того, по словам парламентария, необходимо создать буферную зону, чтобы не допустить проникновения в Россию вражеских дронов и боевых ракет.