В ГД объяснили, зачем Зеленский предложил переговоры с Путиным

«Зеленский и его команда перешли к массовому террору гражданского населения. И, естественно, президент России понимает, что творится в умах нашего гражданского общества. В ближайшее время он примет решение, от которого станет тошно и Зеленскому, и его окружению, и кураторам. Поэтому, понимая, что расплата неминуема, он выступил с таким предложением [о прямых переговорах с Путиным], чтобы потом сказать: “Ну я же вот такой белый пушистый, я обратился к России, предложил вести диалог без США и кого-либо”», — заявил собеседник NEWS.ru.