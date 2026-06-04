Аксенов рассказал об атаке дрона на электричку в Керчь

В результате удара беспилотника по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь, погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, экстренные службы сейчас работают на месте происшествия.
В ночь на 4 мая Аксенов также сообщил об атаке ВСУ на Симферополь в Крыму. В результате удара по нежилым объектам в городе погибли трое человек, еще семеро получили ранения. «Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — добавил глава региона.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный телеграм-канал о ситуации на мосту в 2:37 мск. Ограничения до сих пор не сняли.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над Северной стороной, Стрелецкой бухтой и Инкерманом системами ПВО было уничтожено более 20 беспилотников. В одном из СНТ на Северной стороне зафиксировано падение обломков сбитого аппарата. В селе Фруктовое осколки повредили фасад частного дома, добавил он.
Утром 4 июня Развожаев также написал, что «сегодня свободной продажи топлива на сети заправок “ТЭС” не будет. Продажа топлива будет производиться только по талонам».
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