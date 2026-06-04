Аксенов рассказал об атаке дрона на электричку в Керчь

В ночь на 4 мая Аксенов также сообщил об атаке ВСУ на Симферополь в Крыму. В результате удара по нежилым объектам в городе погибли трое человек, еще семеро получили ранения. «Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — добавил глава региона.