«Соседи были обезглавлены»: террористы зверски убили 30 человек

«Убийства мирных жителей служат военным сдерживающим фактором, потому что каждый раз, когда эти террористы подвергаются нападению в глубине своей территории, они отвечают массовыми убийствами мирных жителей. Это может быть способом заставить прекратить военные операции против них, — сказал он. — Они передвигаются небольшими группами. И эти небольшие группы трудно обнаружить во время операций, которые иногда проводятся с воздуха. Кроме того, группа действует в лесистой местности и может легко скрыться от наблюдения армии. Мы склонны замечать, что военные операции между конголезской и угандийской армиями в первую очередь направлены на то, чтобы оттеснить силы самообороны от границы с Угандой. К сожалению, пока продолжаются эти операции, гибнут мирные жители».