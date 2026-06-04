«Соседи были обезглавлены»: террористы зверски убили 30 человек

В результате нападений террористов на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погибли 30 человек, что затрудняет борьбу с Эболой. Боевики, связанные с «Исламским государством»* (запрещенная в России террористическая организация), обвиняются в рейдах в Северном Киву, где губернатор заявил, что трое зараженных пациентов сбежали из клиник.
В результате нападений боевиков на город, который является одним из очагов вспышки Эболы в Демократической Республике Конго, за последние несколько дней погибло более 30 человек, что усложнило борьбу с этим заболеванием, пишет The Guardian.
По меньшей мере 10 человек были убиты в ходе рейдов в трех деревнях вокруг города Бени в Северном Киву ранним утром в среду.
«Объединенные демократические силы» (АДС), группировка, связанная с «Исламским государством»*, были обвинены в нападениях на деревни Матете, Мамули и Китохо на востоке ДРК.
Айзек Кавалами, местный общественный деятель, сказал: «По предварительным данным, погибло около 10 человек. Боевики подожгли мотоциклы и дома. Они также похитили гражданских лиц, число которых пока неизвестно».
По состоянию на среду, в результате вспышки Эболы в провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури было зарегистрировано 344 случая заболевания и 60 смертей.
Незадолго до полуночи в субботу боевики вошли в Бени, который с 2021 года находится под военной администрацией ДРК. В ходе нападения были обезглавлены и застрелены другие люди, что вызвало массовую панику и заставило сотни людей бежать из своих домов в лес. По словам очевидцев, более 20 мужчин, женщин и детей были убиты и десятки пропали без вести, пишет The Guardian.
Мумбере Сивья, жительница района Нганди в Бени, рассказала: «Когда мы готовились ко сну, мы услышали крики людей о помощи. Это было нападение. Мы в панике бежали из своих домов, чтобы спасти свои жизни. К сожалению, утром мы поняли, что наши соседи были обезглавлены».
Боевики активизировали свои нападения на гражданское население и конголезскую армию в районе Бени. Организации гражданского общества утверждают, что с 2014 года вооруженная группировка убила около 10 000 мирных жителей. По словам местных властей, эта разрозненная сеть мятежников и бандитов, также обвиняется в совершении зверств в соседней Уганде.
Военный губернатор Северного Киву заявил в своем заявлении во вторник, что трое пациентов с подтвержденным диагнозом Эбола покинули лечебные центры в Бени после субботних нападений.
Рейды и страх в общинах усложнили борьбу с 17-й эпидемией Эболы, поразившей ДРК с тех пор, как вирус был впервые выявлен в 1976 году.
«Эбола убивает, но не обезглавливанием. Мы теряем близких в результате зверств АДС*. Это горькая пилюля, которую приходится проглотить», — сказал Альберт Лузенге, активист гражданского общества из Бени.
Лузенге потерял 20 членов своей семьи в результате нападений, приписываемых АДС*. По его мнению, будет трудно убедить население поддержать борьбу с Эболой, когда оно уже опустошено деятельностью террористов.
Другие общественные лидеры отмечали, что люди, спасающиеся от насилия, повышают риск распространения инфекций. «Болезнь может распространяться от одного населенного пункта к другому», — сказал Лузенге. «Мы видели, что после нападения в Нганди жители бежали. Во время бегства трудно обеспечить соблюдение мер по сдерживанию. Если среди них есть люди, переносящие вирус Эбола, это серьезно».
Широкомасштабные правительственные кампании, проведенные конголезской армией в период с 2005 по 2014 год, не привели к искоренению АДС*. Еще одно наступление на ополчение началось в 2021 году, когда конголезская и угандийская армии все еще совместно выслеживали боевиков АДС* в Северном Киву и Итури.
По словам Рейгана Мивири, исследователя аналитического центра Ebuteli, базирующегося в ДРК, именно в ответ на эти кампании жертвами стали гражданские лица.
«Убийства мирных жителей служат военным сдерживающим фактором, потому что каждый раз, когда эти террористы подвергаются нападению в глубине своей территории, они отвечают массовыми убийствами мирных жителей. Это может быть способом заставить прекратить военные операции против них, — сказал он. — Они передвигаются небольшими группами. И эти небольшие группы трудно обнаружить во время операций, которые иногда проводятся с воздуха. Кроме того, группа действует в лесистой местности и может легко скрыться от наблюдения армии. Мы склонны замечать, что военные операции между конголезской и угандийской армиями в первую очередь направлены на то, чтобы оттеснить силы самообороны от границы с Угандой. К сожалению, пока продолжаются эти операции, гибнут мирные жители».
Правительство Киншасы подтвердило, что за убийствами стоит АДС*, и заявило, что самым решительным образом осуждает их. «Перед лицом этой трагедии правительство подтверждает, что борьба с АДС* остается абсолютным приоритетом», — говорится в заявлении министерства связи и массовых коммуникаций.
Мивири отмечает, что отсутствие безопасности в регионе Бени и в других местах может «пробудить демонов» недоверия к группам реагирования на Эболу и вызвать беспорядки, как это произошло во время ответных мер на эпидемию Эболы в период с 2018 по 2020 год, которая унесла жизни почти 2300 человек.
На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что отсутствие безопасности в Демократической Республике Конго, особенно в Итури, серьезно затрудняет реагирование на вспышку Эболы. Он предупредил, что изолировать пациентов и укрепить доверие общества невозможно, «пока падают бомбы».
* — запрещенная в России террористическая организация.