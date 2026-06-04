Белоусов анонсировал внедрение единого контура ударных комплексов в армии

Систему единого контура разведывательно-ударных комплексов планируется внедрить в группировки Вооруженных сил России к сентябрю, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в рамках Петербургского международного форума (ПМЭФ).
На форуме главам военных ведомств стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были представлены компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей в единый контур.
«Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка “Центр” уже вовсю работает [с ней]. Очень большой спрос на эту систему», — сказал Белоусов.
Летом 2025 года Белоусов проверил реализацию проекта по внедрению автоматизированных систем управления подразделениями в зоне боевых действий и ознакомился с соответствующими образцами.
Инфраструктура обеспечивает доступ должностных лиц пунктов управления к цифровым сервисам для оперативного информационного взаимодействия по горизонтали и вертикали. Белоусов тогда отметил, что «картина впечатляющая».
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