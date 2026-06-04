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Силы ПВО сбили сотни беспилотников над Россией минувшей ночью

Средства противовоздушной обороны России в ночь на четверг, 4 июня, уничтожили 272 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20.00 3 июня до 7.00 следующего дня.

О сбитых беспилотниках сообщили Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области, а также Крым. Помимо этого дроны уничтожили над Азовским и Чёрным морями.

Особо массированной атаке подвергся Крым. В районе Севастополя, включая Северную сторону, Стрелецкую бухту и Инкерман, было сбито более двадцати воздушных целей. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне, а в селе Фруктовое повреждён фасад частного дома.

При ударе по нежилым объектам Симферополя, по предварительной информации, три человека погибли и ещё семь были ранены.

Российские власти отреагировали на атаку ВСУ автобуса в ДНР.

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