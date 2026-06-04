Силы ПВО сбили сотни беспилотников над Россией минувшей ночью

О сбитых беспилотниках сообщили Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области, а также Крым. Помимо этого дроны уничтожили над Азовским и Чёрным морями.
Особо массированной атаке подвергся Крым. В районе Севастополя, включая Северную сторону, Стрелецкую бухту и Инкерман, было сбито более двадцати воздушных целей. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне, а в селе Фруктовое повреждён фасад частного дома.
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