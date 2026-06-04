Небо как дуршлаг: Регионы Украины остались без Patriot на фоне дефицита ПВО — остатки стянули в Киев

Сообщается, что в строю осталось около пяти американских установок, восстановленных после прежних повреждений. Их, по этим данным, сняли с других направлений и сосредоточили вокруг Киева.
Главная трудность — не только число комплексов, но и боекомплект. Как утверждается, запаса ракет хватит лишь на несколько месяцев, а новые поставки буксуют из-за высокой цены и финансовых проблем.
За пределами столицы, по имеющимся сведениям, оставили более дешевые средства РЭБ Lima. Такая техника может мешать работе беспилотников, но против крылатых ракет почти не помогает.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что само по себе стягивание Patriot ситуацию не спасает. По его словам, без боеприпасов это «бесполезная в какой-то степени груда техники», а небо «напоминает своеобразный такой дуршлаг».
Ранее Зеленский потребовал у партнёров передать новые ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые используются для противовоздушной обороны. До этого он признал, что текущий уровень обеспечения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) недостаточен для перехвата большинства российских ракет.
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