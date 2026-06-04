Politico: 11 стран Европы хотят ужесточить въезд для российских туристов

Однако некоторые европейские страны выступают против. Один из дипломатов призвал не обращать внимания на визовую статистику: он пояснил, что у части стран ЕС просто больше возможностей для обработки заявлений, и речи о более мягких визовых правилах не идет. «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа. Это не только большие корабли, трата денег и тому подобное… Нам нужно быть немного осторожными», — сказал другой дипломат из числа стран, не подписавших письмо.