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Депутат Макаров объяснил отсутствие Набиуллиной на заседании ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отсутствует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по объективным причинам, заявил в ходе сессии ПМЭФ «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» модератор сессии, глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной — прим. ТАСС) объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка», — отметил он.

Ранее глава ЦБ была заявлена в программе ПМЭФ в рамках сессии по макроэкономике, однако накануне ее фамилия пропала из состава участников. Набиуллина традиционно принимает участие в макроэкономической сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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