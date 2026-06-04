Депутат Макаров объяснил отсутствие Набиуллиной на заседании ПМЭФ

«Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной — прим. ТАСС) объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка», — отметил он.
Ранее глава ЦБ была заявлена в программе ПМЭФ в рамках сессии по макроэкономике, однако накануне ее фамилия пропала из состава участников. Набиуллина традиционно принимает участие в макроэкономической сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.