Депутат Макаров объяснил отсутствие Набиуллиной на заседании ПМЭФ

«Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной — прим. ТАСС) объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка», — отметил он.