FT: в Латвии назвали преимущество России над НАТО

«Россия получила преимущество в ведении боевых действий с применением дронов над странами НАТО… преимущество Москвы заключается… в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий», — указывается в публикации.
В мае заместитель верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что альянсу следует «застрелиться», если страны-участницы альянса окажутся неспособны произвести больше дронов и снарядов, чем Россия.