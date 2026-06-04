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FT: в Латвии назвали преимущество России над НАТО

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс признал превосходство России над государствами НАТО в области ведения боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

«Россия получила преимущество в ведении боевых действий с применением дронов над странами НАТО… преимущество Москвы заключается… в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий», — указывается в публикации.

В мае заместитель верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что альянсу следует «застрелиться», если страны-участницы альянса окажутся неспособны произвести больше дронов и снарядов, чем Россия.

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