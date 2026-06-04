Европа не хочет пускать российских туристов на свои пляжи

Перед началом летнего сезона одиннадцать европейских стран обратились к Евросоюзу с просьбой ужесточить визовые правила для россиян. Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico, министры хотят не дать гражданам России возможности «загорать на европейских пляжах».
Письмо подписали главы ведомств Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии, которые не входят в ЕС. Документ адресован главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. В числе подписантов нет таких популярных у пляжных туристов стран, как Испания, Греция, Италия и Франция.
По данным Politico, два дипломата сообщили, что этот вопрос поднимут на полях заседания Совета Безопасности ООН. Так они хотят понять, насколько много сторонников у их инициативы.
В начале мая издание Euractiv писало, что в 2025 году страны Евросоюза выдали российским гражданам больше 620 тысяч виз. Это на десять процентов больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель с начала 2022-го. В ноябре прошлого года Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных шенгенских виз россиянам: теперь на каждую поездку нужно запрашивать отдельное разрешение.
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