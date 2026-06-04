Европа не хочет пускать российских туристов на свои пляжи

В начале мая издание Euractiv писало, что в 2025 году страны Евросоюза выдали российским гражданам больше 620 тысяч виз. Это на десять процентов больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель с начала 2022-го. В ноябре прошлого года Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных шенгенских виз россиянам: теперь на каждую поездку нужно запрашивать отдельное разрешение.