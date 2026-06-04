Латвия предложила прекратить торговлю с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс потребовал полностью разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией. По его словам, это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию. Заявление прозвучало на встрече с журналистами.
Как сообщают латвийские СМИ, Кульбергс «железно настаивает» на прекращении любых деловых контактов с Москвой и Минском. Он поручил министру иностранных дел Байбе Браже найти решение в координации с Евросоюзом, отметив, что Латвия «не изолирована».
Единственное исключение, по словам премьера, может быть сделано для фармацевтической промышленности. Он пояснил, что речь идёт о важнейших компаниях, обладающих мощностями и опытом. Они имеют ключевое значение для безопасности страны, и эти возможности необходимо защитить.
Кульбергс добавил, что фармацевтические предприятия не могут быстро переориентироваться на другие рынки, хотя соответствующие планы у них уже есть.
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