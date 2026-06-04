Латвия предложила прекратить торговлю с Россией

Единственное исключение, по словам премьера, может быть сделано для фармацевтической промышленности. Он пояснил, что речь идёт о важнейших компаниях, обладающих мощностями и опытом. Они имеют ключевое значение для безопасности страны, и эти возможности необходимо защитить.