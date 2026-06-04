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В МО Финляндии заявили, что были в курсе атаки на Петербург

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна была готова сбить украинские беспилотные летательные аппараты, следовавшие в направлении Санкт-Петербурга, в случае нарушения ими воздушного пространства Финляндии. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Ilta-Sanomat.

Источник: AP 2024

Как сообщил Хяккянен, финские военные обладали информацией о готовящейся атаке заранее, что позволило разработать план действий при возможном нарушении границы. «Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены в течение ночи», — отметил глава оборонного ведомства.

Министр уточнил, что в случае, если бы беспилотники изменили курс в сторону Финляндии и пересекли государственную границу, они были бы уничтожены силами обороны страны. «Именно поэтому воздушное и морское движение было несколько ограничено в районах Порвоо и Лаппеенранты, а наш флот поддерживался в достаточной боевой готовности», — пояснил Хяккянен.

Ранее, в ночь на 3 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вводился режим воздушной опасности в связи с атакой беспилотников. По данным на 9:00 мск, средствами противовоздушной обороны в регионе были уничтожены 59 БПЛА. В Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга зафиксированы повреждения нескольких зданий. Имеются пострадавшие, жертв нет. В Кремле после ударов по Санкт-Петербургу напомнили о системном ответе России на атаки по своей территории.

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