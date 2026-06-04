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ФСБ: для диверсий СБУ использует данные о военных ВС РФ

Украинские спецслужбы, по данным ФСБ России, используют собранные сведения о военных ВС РФ для того чтобы организовывать против них диверсии.

Украинские спецслужбы, по данным ФСБ России, используют собранные сведения о военных ВС РФ для того чтобы организовывать против них диверсии.

Информацию, в том числе, использую сотрудники СБУ, заявили в ЦОС ФСБ.

Мужчину, передававшего украинским спецслужбам данные о ВС РФ, недавно арестовали в Крыму. Как сообщалось, он действовал по заданию украинских спецслужб.

Подозреваемый подтвердил, что был завербован через интернет-мессенджер.

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