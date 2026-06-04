Украина продолжает просить у Германии еще больше ракет

Ранее Германия уже поставляла Украине ракеты для комплексов Patriot из собственных резервов. В марте текущего года издание Der Spiegel сообщало, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сумел согласовать с рядом европейских партнёров передачу Киеву более 30 ракет PAC-3, часть из которых была взята из запасов Бундесвера. Кроме того, как отмечает агентство, в апреле Германия одобрила выделение Украине пакета военной помощи на сумму 4 миллиарда долларов, направленного на укрепление систем ПВО, что включает поставку «сотен» ракет-перехватчиков.