Украина продолжает просить у Германии еще больше ракет

Украина обратилась к Германии с запросом о передаче «десятков» дополнительных снарядов для зенитно-ракетных систем Patriot, которые имеются в арсенале Бундесвера (вооружённых сил ФРГ). Такую информацию публикует агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Согласно данным собеседников, Киев намерен получить эти боеприпасы уже в течение 2026 года, чтобы усилить собственные средства противовоздушной обороны на фоне возросшей интенсивности авиаударов со стороны российских сил. Предложенная украинской стороной «схема» подразумевает, что Киев получит ракеты от Берлина незамедлительно, а в будущем вернёт Бундесверу аналогичные боеприпасы, которые будут изготовлены позднее, пояснили источники агентства.
Правительство ФРГ сейчас изучает данную просьбу украинской стороны, однако окончательное решение пока не принято. При этом один из информированных собеседников уточнил, что объявление о возможном решении может состояться либо накануне саммита НАТО в июле, либо непосредственно в ходе его проведения. Официальные представители германского правительства и администрации Владимира Зеленского пока не дали комментариев по поводу информации, опубликованной агентством.
Ранее Германия уже поставляла Украине ракеты для комплексов Patriot из собственных резервов. В марте текущего года издание Der Spiegel сообщало, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сумел согласовать с рядом европейских партнёров передачу Киеву более 30 ракет PAC-3, часть из которых была взята из запасов Бундесвера. Кроме того, как отмечает агентство, в апреле Германия одобрила выделение Украине пакета военной помощи на сумму 4 миллиарда долларов, направленного на укрепление систем ПВО, что включает поставку «сотен» ракет-перехватчиков.
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